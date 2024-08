Diese Pollen sorgen aktuell in der Steiermark für rinnende Nasen

„Verbreitet scheint die Sonne und oft zeigt sich der Himmel wolkenlos. Selbst über den Bergen entstehen meist nur wenige, harmlose Quellwolken. Lediglich entlang des Tiroler Alpenhauptkammes sind lokale Wärmegewitter im Laufe des Nachmittages nicht ausgeschlossen“, so die Wetterprognose der GeoSphere Austria.

Karte zeigt, wo die Pollenbelastung wie stark ist

Welche Pollen aber sind aktuell in der Steiermark vorherrschend und wo ist die Belstung besonders stark? „In höheren Lagen sind noch leichte Belastungen durch Gräserpollen möglich, in den Niederungen belasten vor allem Beifußpollen mäßig bis stark. Im Osten Österreichs kommen auch bereits Ragweedpollen hinzu“, so die GeoSphere. „Auch Pilzsporen befinden sich in hoher Zahl in der Luft“, wird weiters ergänzt.

©Screenshot GeoSphere Austria Die Karte zeigt dir, wie stark die Pollenbelastung ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2024 um 12:34 Uhr aktualisiert