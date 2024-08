Drei Verletzte: Auto krachte gegen Baustellenzaun

In Salzburg kam es zu einem Unfall.

In Salzburg kam es zu einem Unfall.

Veröffentlicht am 11. August 2024, 12:47 / ©5 Minuten

Am Samstag, 10. August 2024, gegen 20.30 Uhr, kam ein 35-jähriger Salzburger mit seinem Auto im Stadtteil Taxham aus noch unbekanntem Grund von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Grünfläche und kollidierte mit einem Zierstein sowie einem Baustellenzaun. Am Auto entstand Totalschaden. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkomattest ergab eine Alkoholisierung mit 0,56 Promille. Der Lenker sowie seine 17-jährige Tochter und ihr 22-jähriger Freund wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.