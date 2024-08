Soll Teilnahme erleichtern: Stadt fördert FH-Lehrgang

Mit der städtischen Förderung in der Höhe von 15.000 Euro wird den Teilnehmern des Stipendienprogramms kurzfristig die Teilnahme am Lehrgang deutlich erleichtert

Mit der städtischen Förderung in der Höhe von 15.000 Euro wird den Teilnehmern des Stipendienprogramms kurzfristig die Teilnahme am Lehrgang deutlich erleichtert

Veröffentlicht am 11. August 2024, 12:57 / ©FH JOANNEUM

Als erster im deutschsprachiger Raum vermittelt ein Lehrgang der FH Joanneum Klima- und Nachhaltigkeitskompetenzen für professionelle Kommunikatoren auf akademischem Niveau. Er richtet sich an Journalisten aller Ressorts und Medien, außerdem an Kommunikatoren aus NGOs, Politik und Verwaltung, dem Bildungssektor, aus Kultur, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Im Lehrgang lernen sie alternative Pfade in eine nachhaltige Zukunft kennen und erweitern ihre Kommunikationsskills um strategische wie praktische Kompetenzen.

15.000-Euro-Förderung

Mit der städtischen Förderung in der Höhe von 15.000 Euro wird den Teilnehmern des Stipendienprogramms kurzfristig die Teilnahme am Lehrgang deutlich erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht.