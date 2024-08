Eishockeyfieber trotz Sommerhitze: Die VSV-Preseason-Spiele im Überblick

Während draußen das Sommerwetter die Kärntnerinnen und Kärntner ins Schwitzen bringt, laufen in den Eishallen die Kufen heiß: Die Eishockey-Preseason hat bereits am 9. August begonnen. Für den VSV geht es am 22. August mit einem Auswärtsspiel gegen den HC Pustertal in Südtirol los. Das erste Preseason-Heimspiel der Adler findet am 30. August statt. Hier treffen die Villacher Hockeyprofis auf die Augsburger Panther. Hier findet ihr alle VSV-Preseason-Termine im Überblick:

22. August, 20 Uhr: HC Pustertal gg. EC iDM Wärmepumpen VSV

25. August, 17 Uhr: EV Landshut gg. EC iDM Wärmepumpen VSV

30. August, 19.15 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV gg. Augsburger Panther

1. September, 16 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV gg. KHL Sisak

8. September, 17 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV gg. HDD SIJ Acroni Jesenice

13. September, TBD: Augsburger Panther gg. EC iDM Wärmepumpen VSV

15. September, 17 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV gg. Moser Medical Graz99ers

Am 20. September beginnt dann die reguläre Saison, in die der VSV mit einem Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana startet.