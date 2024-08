Darum heulen in Villach die Sirenen

Gegen halb zwei am Sonntagnachmittag erreichten uns mehrere Lesereinsendungen. Der Grund: In der Auer-von-Welsbach-Straße in Villach sammelten sich mehrere Feuerwehrautos. Doch was ist passiert? Wie der der Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, Harald Geissler, in einem Telefonat mit 5 Minuten bekannt gab, ist die Feuerwehr aufgrund einer starken Rauchentwicklung in einer Küche in die Auer-von-Welsbachstraße ausgerückt. „Aktuell läuft der Einsatz noch, wir wissen noch nicht, ob es einen Brand gibt“, informiert der Kommandant. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2024 um 13:49 Uhr aktualisiert