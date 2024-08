Himmlische Musikevents im Maria Saaler Dom

Veröffentlicht am 11. August 2024, 14:03 / ©KK

Im Maria Saaler Dom erwarten die Kirchgänger in den kommenden Woche gleich zwei musikalische Gustostückerl: Am Donnerstag, den 15. August, findet die alljährliche Kräuterweihe mit festlicher Blasmusik, Orgel und Gesang statt. Für die musikalische Untermalung sorgen Sopran Manuela Rapoldi und der Musikverein Kappel am Krappfeld.

Klingender Gottesdienst

Am Sonntag, den 18. August, begleiten zwei junge Ausnahmetalente den Gottesdienst im Maria Saaler Dom musikalisch. Sopran Irina Marina Antesberger und der in Dresden wirkende Kantor Paul Ehrmann an der Orgel warten mit einem hochkarätigen Programm auf. Während der Messe spielen sie Werke von Bach, Adlgasser und Ruttner. Anschließend geben sie im Rahmen einer Matinee Klassiker wie „Umschlinget uns, ihr sanften Friedensbande“ von Telemann oder „Toccata“ von Muffat zum Besten. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.