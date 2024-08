Nachhaltige Energie: Kärnten wird Mitglied von Hydrogen Europe

Veröffentlicht am 11. August 2024, 14:15 / ©5 Minuten

Eine Mitgliedschaft eröffnet Kärnten viele neue Chancen, so Sebastian Schuschnig, Landesrat für Wirtschaft, Energie und Mobilität, betont: „Die Wasserstoffwirtschaft ist aufstrebend und gerade für die Industrie eine große Chance. In ganz Europa werden die Weichen in diese Richtung gestellt. Kärnten und unsere Unternehmen sollen entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette Vorreiter sein.“

Wasserstoff als Schlüssel zur Nachhaltigkeit

Konkret handelt es sich bei Hydrogen Europe um einen Verband von über 580 Mitgliedern. Dieser vertritt die Interessen europäischer Unternehmen sowie Regionen und ihrer Stakeholder im Bereich Wasserstoff als Schlüssel zu einer nachhaltigen europäischen Gesellschaft. Hydrogen Europe bietet seinen Mitgliedern Zugang zu umfassenden Informationen, Netzwerkmöglichkeiten, Teilnahme an thematischen Arbeitsgruppen, Seminaren, fachliche Analysen und vieles mehr. „Ein breiter Service, auf den zukünftig auch Kärnten zurückgreifen kann“, berichtet Schuschnig.

Umsetzung neuer Strategie

„Wir haben bereits 2022 eine Wasserstoff-Roadmap veröffentlicht, welche die vielseitigen Wasserstoffpotenziale in unserer Region gezielt aufzeigt“, erklärt Schuschnig. „So wollen wir die Umsetzung der Wasserstoffstrategie beschleunigen und den weiteren Aufbau der regionalen Wasserstoffwirtschaft fördern“, so Schuschnig weiter zur Realisierung.