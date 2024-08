Urlaubsbudget im Check: So viel geben die Österreicher wirklich aus

Der Sommer ist da, die Koffer sind gepackt und die Österreicher zieht es in die Ferne. Doch bevor es an den Strand oder in die Berge geht, stellt sich die entscheidende Frage: Wie viel Budget bleibt in diesem Jahr für den Urlaub?

Der Sommer ist da, die Koffer sind gepackt und die Österreicher zieht es in die Ferne. Doch bevor es an den Strand oder in die Berge geht, stellt sich die entscheidende Frage: Wie viel Budget bleibt in diesem Jahr für den Urlaub?

Der Sommer ist da, die Koffer sind gepackt und die Österreicher zieht es in die Ferne. Doch bevor es an den Strand oder in die Berge geht, stellt sich die entscheidende Frage: Wie viel Budget bleibt in diesem Jahr für den Urlaub? Laut einer aktuellen Umfrage der bank99 sind es im Schnitt 650 Euro pro Woche und Person. Doch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind frappierend: Männer gönnen sich oft mehr Luxus, während Frauen eher auf Sparflamme reisen.

Männer protzen, Frauen sparen

Die Umfrage unter 400 Personen zeigt deutlich: Vier von zehn Männern geben locker mehr als 800 Euro pro Woche aus. Bei den Frauen hingegen halten sich nur 29 Prozent für diese Summe nicht zurück. Ein Viertel der Frauen muss sich mit weniger als 300 Euro pro Woche begnügen – bei den Männern sind es nur 16 Prozent. „Wenn es um Geld und Finanzen geht, sind Frauen oft schlechter gestellt“, erklärt Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied der bank99. Sie sieht den Grund vor allem in geringerem Einkommen und höherem Anteil an Teilzeitbeschäftigung bei Frauen. Auch fehlt es oft an Wissen über ertragreiche Anlagemöglichkeiten, was viele Frauen auf traditionelle, aber wenig profitable Sparformen zurückgreifen lässt.

Wo machst du heuer Urlaub? Im Ausland. In Österreich. Auf Balkonien. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Urlaub ja, aber nicht um jeden Preis

Trotz knapper Kassen wollen sich die Österreicher ihren Urlaub nicht nehmen lassen. Rund 55 Prozent planen diesen Sommer fest ein, sich eine Auszeit zu gönnen. Doch dafür muss an anderer Stelle gespart werden: 42 Prozent der Befragten sind bereit, im Alltag den Gürtel enger zu schnallen, um im Urlaub nicht auf den Putz hauen zu müssen. Besonders die unter 30-Jährigen zeigen sich hier flexibel.

Schlemmen und Shoppen: Im Urlaub darf es mehr sein

Kaum am Urlaubsort angekommen, wird dann aber gerne etwas tiefer in die Tasche gegriffen. Über die Hälfte der Befragten gibt im Urlaub mehr Geld für gutes Essen und Shopping aus als zu Hause. Sparen im Urlaub? Nur bei der Reisedauer zeigen sich die Österreicher sparsam. Lediglich 14 Prozent würden ihren Urlaub wirklich verkürzen, um Geld zu sparen. Stattdessen setzen sie eher auf einen günstigeren Reisezeitraum oder schrauben ihre Hotelansprüche herunter.

Weniger Geld für Urlaub – ein Luxusproblem?

Inflation und steigende Preise machen den Urlaub für viele zum Luxusgut. 41 Prozent der Befragten geben an, nur mit zusätzlichen Sparmaßnahmen verreisen zu können. Dabei scheint der hohe Preis das Reiseziel nicht zu beeinflussen – gerade mal 13 Prozent wählen ihr Urlaubsziel nach den Kosten vor Ort aus.

Clever sparen mit der bank99

Damit der Traumurlaub nicht zum finanziellen Albtraum wird, hat Patricia Kasandziev noch ein paar Tipps parat: „Informieren Sie sich unbedingt über Wechselkurse, und vergleichen Sie diese vor Ort. Gerade an touristischen Hotspots und in Hotels sind die Wechselkurse oft schlechter als an Geldautomaten.“ Außerdem rät sie, wichtige Bank-Telefonnummern für den Notfall immer griffbereit zu haben – notfalls auch ganz altmodisch auf Papier. Denn wenn das Smartphone im Urlaub verloren geht, kann es schwierig werden, schnell zu reagieren.