Vermisste Schwimmerin: Frau kommt während Suchaktion wohlauf zurück

Am Sonntag, dem 11. August gegen 10.37 Uhr ging ein Schweizer mit seiner Gattin beim Badeplatz Seecamping zum Schwimmen ins Wasser. Der Schweizer verließ den Bodensee nach kurzer Zeit wieder. Als er später seine Gattin weder im Wasser noch an Land auffinden konnte, alarmierte er die Einsatzkräfte. In weiterer Folge wurde eine großangelegte Suche mit insgesamt 84 Einsatzkräften im Bereich des Badebereiches Seecamping durchgeführt. Es kamen für die Suche Einsatzboote, Einsatztaucher, ABC Schwimmer und auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Noch während der Suche kehrte die Vermisste wohlauf zu Fuß in den Bereich Seecamping zurück. Sie hatte den Bodensee 400 Meter vom Badeplatz entfernt verlassen, um zu Fuß übers Land zurückzukehren.

Kräfte im Einsatz Österreichische Wasserrettung mit 6 Fahrzeugen und 35 Personen Feuerwehr Vorkloster mit 5 Fahrzeugen und 25 Personen Feuerwehr Bregenz Stadt mit einem Boot und 3 Personen Feuerwehr Hard mit einem Boot und 5 Personen Sicherheitswache Bregenz mit einem Fahrzeug und 2 Personen Bezirkspolizeikommando mit einem Fahrzeug und einem Beamten PI Bregenz mit einem Fahrzeug und 2 Personen PI Hard mit einem Fahrzeug und 2 Personen Schnelle Interventionsgruppe mit einem Fahrzeug und 4 Personen Flugeinsatzstelle mit Hubschrauber und 2 Personen Wasserpolizei mit 2 Booten und 3 Personen