Abschied von einem Naturfreund: Dietmar Streitmaier verstarb diese Woche

Dietmar Streitmaier war ein großer Tier- und Naturschützer in Kärnten. Im 68. Lebensjahr ist der Steuerberger diese Woche unerwartet und viel zu früh von uns gegangen – bei dem, was er am meisten liebte: der Jagd.

Wildtiere in Not

Sobald ein Tier in Not war, war Streitmaier sofort an Ort und Stelle. Er half angefahrenen Eulen, holte Tauben aus dem Inneren von Brücken oder päppelte verletzte Vögel fürsorglich auf. „Streiti“ führte laut der „Kronen Zeitung“ die Natur- und Wildstation in Steuerberg und wusste genau, wie er Jagd, mit Tier- und Naturschutz verbinden kann.

Ehrenzeichen des Landes Kärnten

Für den Mitgründer der ARGE Naturschutz lag sein Herzblut in der Aufklärungsarbeit, dem Schutz junger Vögel, der Initiative „Rettet die Frösche“ und der Schaffung von Brutplätzen für Eisvögel. Streitmaier betrieb jahrelang die Säugetier- und Wildvogelpflege und wurde dafür im Jahr 2022 mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet.

Fotografie und Musik

Der bekannte Tier- und Naturschützer ging auch sehr gerne seiner anderen Leidenschaft, nämliche dem Fotografieren, nach. Er versteckte sich oft stundenlang, um unzählige Tiere zu fotografieren und auch heute noch zieren seine Bilder Broschüren des Nationalparks Hohe Tauern. Streitmaier war auch musikalisch sehr begabt, denn er war auch mehrere Jahre lang Mitglied bei der Jagdhornbläsergruppe Steuerberg.

