Kurzzeitig bewusstlos: Frau (24) wurde ins LKH Villach eingeliefert

Nach einem Sturz mit dem Mountainbike auf dem Flow-Country-Trail in Bad Kleinkirchheim wurde dir Frau ins LKH Villach eingeflogen.

Veröffentlicht am 11. August 2024, 16:03 / ©Robert Telsnig

Am 11. August 2024, mittags, kam eine 24-jährige Frau aus Tirol mit ihrem Mountainbike auf dem Flow Country Trail in Bad Kleinkirchheim aus eigenem Verschulden zu Sturz. Die Frau, die kurzzeitig bewusstlos war, setzte ihre Fahrt kurze Zeit später bis in ihr Hotel fort.

Rettungshubschrauber C 11

Als sich der Gesundheitszustand verschlechterte, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und der Rettungshubschrauber C 11 brachte die 24-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert.