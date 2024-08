Mutter setzt Notruf ab: Sohn (7) weint und weigert sich weiterzugehen

Am Sonntag, dem 11. August stieg eine 40-Jährige aus Deutschland mit ihren beiden Söhnen, im Alter von 10 und 7 Jahren, in den Klettersteig am Karhorn in Warth ein. Während der ältere Sohn bereits Klettersteigerfahrung hatte, war es für den jüngeren das erste Mal. Die 40-Jährige verschätzte sich mit dem Schwierigkeitsgrad des Klettersteiges. Zudem überforderte es sie, auf beide Söhne gleichzeitig aufzupassen. Nach zirka der Hälfte verließ den jüngeren Sohn der Mut, er begann zu weinen und weigerte sich weiterzugehen. Nach einem misslungenen Abbruchversuch über eine steile Rinne setzte die 40-Jährige einen Notruf ab. Die drei Klettersteiggeher wurden vom Polizeihubschrauber mittels Tau geborgen und anschließend ins Tal geflogen.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2024 um 16:06 Uhr aktualisiert