Mit 123 km in der 50er-Zone: Nun droht Führerscheinentzug

Geschwindigkeitsübertretungen sind eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Daher geht die Polizei unermüdlich gegen Lenker vor, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. So war es auch am Freitag, dem 09. August im Bezirk Leopoldstadt. Die Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien führten gegen 22 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mit einem mobilen Radarmessfahrzeug durch.

Dabei „blitzten“ sie ein Kraftfahrzeug, welches auf dem Handelskai in Fahrtrichtung Reichsbrücke statt den erlaubten 50 km/h mit 123 km/h unterwegs war. Der Lenker wurden angezeigt. Im Zuge eines behördlichen Verfahrens droht der Person der Entzug der Lenkberechtigung und eine allfällige Beschlagnahme des Fahrzeugs.