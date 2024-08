Auto in Vollbrand: Junges Pärchen kann sich noch rechtzeitig retten

Das Auto stand innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand.

Heute, am Sonntag, dem 11. August fuhr ein 25-jähriger Deutscher gegen 10.45 Uhr auf der Innkreisautobahn A8. Während der Fahrt begann plötzlich der Motorraum aufgrund eines technischen Effekts zu brennen. Er konnte sein Fahrzeug noch in die dortige Pannenbucht lenken und mit seiner 25-jährigen Lebensgefährtin das brennende Fahrzeug verlassen. Kurz darauf stand das Auto in Vollbrand. Dadurch fing auch eine dort befindliche Böschung Feuer und brannte auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmeter ab. Die Feuerwehren löschten den Brand, weshalb die A8 gesperrt werden musste.