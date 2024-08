Überholmanöver geht schief: Motorradfahrer kollidiert mit Radfahrer

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute, am Sonntagvormittag des 11. August auf der Glocknerstraße bei Fusch. Ein 45-jähriger Tennengauer fuhr mit seinem Motorrad in einer Linkskurve und überholte dabei mehrere Mopedlenker. Nach dem Kurvenausgang wollte der 45-Jährige sich wieder in auf seinem Fahrstreifen einreihen. Dabei kollidierte er mit einem 27-jährigen deutschen Fahrradfahrer, der vor den Mopeds fuhr. Beide Männer stürzten dabei. Der Radfahrer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde in das Tauernklinikum nach Zell am See geflogen. Der Motorradfahrer wurde laut seinen Angaben nicht verletzt.