Alkolenker liegt nach Unfall die ganze Nacht im Fahrzeug

Hilferufe vernahm ein Spaziergänger am Sonntagmorgen, dem 11. August in St. Martin bei Lofer im Bereich Wildental. Ein 21-jähriger deutscher Autofahrer war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und über die Böschung gestürzt. Der Lenker konnte sich an den Unfall nicht mehr erinnern. Er gab an, dass er gegen 23 Uhr auf dem Heimweg war und dass er sich in der Früh selbstständig aus dem Auto befreiten konnte. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ins Krankenhaus Zell am See geflogen. Ein Alkotest am Morgen nach dem Unfall ergab 0,8 Promille. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr St. Martin geborgen werden. Es entstand Totalschaden.