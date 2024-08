Wärme-Hotspots in Kärnten: Die heißesten Orte im Überblick

Veröffentlicht am 11. August 2024, 17:18 / ©Canva Montage

Der Sommer zeigt sich diese Woche von der besten Seite. Die Kärntner kommen vor allem heute ordentlich ins Schwitzen, da kommt ein Sprung ins kühle Nass genau richtig. Die Geosphere Austria präsentiert die heißesten Orte Kärntens:

©Screenshot „zamg.at“ Die Temperaturen kletterten heute auf bis zu 33,7 Grad in Kärnten.

33, 7 Grad in Dellach im Drautal

Mit 33,7 Grad ist Dellach im Drautal heute der absolute Spitzenreiter. Es herrscht Sommerfeeling pur. Hier bietet sich ein Sprung ins kühle Nass in eine der vielen schönen Kärntner Seen perfekt an. Oder man macht es sich zu Hause im schattigen Garten mit einem kühlen Getränk gemütlich.

Villach heizt mit 32,7 Grad ordentlich ein

Villach folgt dicht auf dem Fuß mit 32,7 Grad. Die Sonne gibt hier ordentlich Gas und heizt die Villacher richtig ein. Auch in der Hauptstadt herrschen heute Temperaturen von bis zu 31,7 Grad. Wie gut, dass der Wörthersee nicht weit weg ist, also ab ins Freie, aber bitte nicht ohne Sonnencreme!

„Abkühlung“ in den Alpen

Wer heute nicht zum See oder ins Freibad wollte, dem boten die Kärntner Alpen eine Alternative. Auf dem Sonnblick in der Region Hohe Tauern waren es heute 12,3 Grad und auf den Villacher Alpen 19,1 Grad. Wie viel Grad es in deinem Bezirk heute hatte, kannst du hier nachlesen.