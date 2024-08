92 km/h zu schnell: Probeführerschein und Auto weg

Veröffentlicht am 11. August 2024, 17:21 / ©LPD Stmk/Makowecz

Am Sonntag, dem 11. August kurz vor 11 Uhr führte die Autobahnpolizeiinspektion Haid Lasermessungen entlang der A1 Westautobahn Richtung Wien durch. Ein Lenker raste dabei mit einer Geschwindigkeit von 198 km/h bei erlaubten 100 km/h vorbei. Abzüglich der Messtoleranz war der Probeführerscheinbesitzer somit um 92 km/h zu schnell. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle am Rastplatz Ansfelden Süd konnte festgestellt werden, dass der 17-jährige Lenker aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung noch im Besitz des Probeführerscheines ist. Dieser wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Nach telefonischer Rücksprache mit dem diensthabenden Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft wurde die vorläufige Beschlagnahme des Autos angeordnet.