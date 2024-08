Oldtimer in Vollbrand: 79-Jähriger konnte noch rechtzeitig aussteigen

Am Sonntag, dem 11. August, gegen 8.55 Uhr geriet der Oldtimer eines 79-jährigen Schweizers auf der Spisser Landstraße (L348) in einem Straßentunnel in Brand. Der Mann konnte das Fahrzeug zirka in der Mitte des 75 Meter langen Tunnels abstellen und verlassen. Die Flammen schlugen aus dem Heck des Fahrzeugs und griffen schnell auf das gesamte Fahrzeug über. Um die 20 Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren, Spiss, Samnaun und Pfunds konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen beziehungsweise das Fahrzeug löschen.

Straßensperre mit Umleitung

Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der starken Rauchentwicklung und der stark verschmutzten Fahrbahn als schwierig und zeitintensiv. Daher war die Straße von 8.55 Uhr bis um 11.45 Uhr für den gesamten Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde für die Dauer der Sperre eingerichtet. Bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt.