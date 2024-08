Paragleiter Unfall: 23-Jährige knickt bei Landung um

Gestern, am Samstag, dem 10. August gegen 13.43 Uhr wollte eine 23-jährige Österreicherin landen. Im Bereich eines Feldes in Ginzling zog sie die Bremsleinen ihres Paragleitschirmes und setzte zur Landung an. Dabei knickte sie mit ihrem Fuß in einer Mulde um und zog sich dabei eine Fraktur des Innen- und Außenknöchels, sowie eine Fraktur des Scheinbeins zu. Sie wurde mit der Rettung ins BKH Schwaz überstellt.