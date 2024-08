Bis zu 34 Grad: Die Sommertemperaturen bleiben nächste Woche konstant

So wird das Wetter in der kommenden Woche.

So wird das Wetter in der kommenden Woche.

Veröffentlicht am 11. August 2024, 18:02 / ©5 Minuten

Die Woche startet am Montag mit überwiegendem Sonnenschein. Am Nachmittag tauchen allerdings Wolkenfelder auf. Um die Mittagszeit weht vorübergehend ein mäßiger Wind. Am Morgen betragen die Temperaturen um die 22 Grad. Im Laufe des Tages erhöhen sich diese auf 33 bis 34 Grad.

Geringe Wahrscheinlichkeit für Schauer am Dienstag

Bis zum frühen Vormittag sind Wolken vorhanden. „Dann überwiegt der Sonnenschein, ehe sich am Nachmittag Quellwolken entwickeln. Die Neigung zu Regenschauern oder Gewittern ist jedoch gering“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Am Morgen betragen die Temperaturen 22 Grad und steigt bis zum Nachmittag auf 33 Grad.

Am Mittwoch bleibt es in der Stadt eher trocken

Am Mittwoch scheint überwiegend die Sonne und es wird heiß. „Am Nachmittag machen sich dann Wolkentürme von Gewittern in der Umgebung bemerkbar. In der Stadt selbst bleibt es aber eher trocken“, wissen die Meteorlogen der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen betragen um 21 Grad und steigen im Laufe des Tages auf 34 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2024 um 18:05 Uhr aktualisiert