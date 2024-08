Tausende Euro Rückzahlung nach FTI-Pleite: Bekommst du auch das Geld?

Es war der 3. Juni, als die FTI Touristik GmbH, der drittgrößte Reiseveranstalter Europas, Insolvenz anmeldete. Die Pleite so kurz vor der Haupt-Urlaubssaison traf tausende Personen. Die meisten Reisen waren schon gebucht und zahlreiche Urlauber befanden sich bereits im Ausland. Für sie wurde die Pleite zum Problem: Durch die Insolvenz wurden nämlich alle gebuchte Reisen über die Gesellschaften der FTI Group abgesagt oder storniert.

Reisende bangten um Heimkehr

In dem Fall, dass sie die Reisenden bereits im Urlaubsgebiet befanden, griff der gesetzlich verankerte Absicherungsschutz durch den Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF). Gemeinsam mit dem DRSF arbeitete die FTI Gruppe mit Hochdruck daran, dass die Reise wie geplant zu Ende geführt werden konnte. War dies nicht möglich, wurde eine Rückreise organisiert. Betroffenen wurden direkt kontaktiert.

Zigtausende Betroffene

Man kann sich das Ausmaß dieser Pleite kaum vorstellen: In einer Aussendung sprach der DRSF von über 215.000 stornierte Pauschalreisen und 60.000 Urlaubern, die zum Insolvenz-Zeitpunkt bereits im Zielgebiet waren. Bei Reisen ab dem 3. Juni wurde vom DSRF eine Kostenübernahmeerklärung aufgesetzt, die bei den Hoteliers eingereicht werden konnten. Einige Personen, die ihre Reise aber eben schon vor dem 3. Juni 2024 angetreten hatten, mussten durch die Insolvenz dann Hotel und Co. oft aus eigener Tasche bezahlen. Die FTI Gruppe riet in solchen Fällen, die Zahlungen mit Rechnungen und Quittungen zu übernehmen. Der DRSF setze sich dann mit den Betroffenen in Kontakt, hieß es damals.

Über hundert Millionen Euro

All diese Kosten galt es nun zurückzuerstatten. „Das Erstattungsvolumen beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag“, so Ali Arnaout, einer der beiden Geschäftsführer des DRSF. Bei den einzelnen Reisen geht es um Beträge von teils tausenden Euro. Seit Juni warteten die Betroffenen auf ihr Geld, wobei jetzt das lange Warten ein Ende hat. Vor wenigen Tagen hat der DRSF nämlich den Erstattungsprozess gestartet. Den Personen wird somit der gezahlte Reisepreis zurückgezahlt.

E-Mails trudeln ein

„In einem ersten Schritt erhalten Verbraucher, von denen mindestens zwei Authentifizierungsfaktoren wie zum Beispiel E-Mail-Adresse und Handynummer vorliegen, eine E-Mail vom DRSF“, heißt es in einer Aussendung. Diese wurden ab Donnerstag, dem 8. August, versendet. „Über den Link in dieser E-Mail gelangen die Reisenden zu einem Online-Portal, auf dem sie die Erstattung der auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen beantragen können.“

Keine E-Mail bekommen?

Einige Betroffene erhalten aber keine E-Mail. Mitreisende werden vom DRSF nämlich nicht gesondert kontaktiert, da für jede Reise nur ein Erstattungsantrag vorgesehen sei. In solchen Fällen muss aber eine Vollmacht unterzeichnet werden. Der DRSF erklärt: „Für Reisen, an denen mindestens zwei Personen teilnehmen sollten, sind zudem Vollmachten aller Mitreisenden nötig. Der DRSF stellt hierfür ein entsprechendes Formular zur Verfügung.“

Zwei-Faktoren-Authentifizierung einstellen

Es gibt eine weitere Gruppe von Personen, die nicht via E-Mail kontaktiert werden. Der Grund: Dem DRSF stehen keine vollständigen Kontaktdaten zur Verfügung. All jene, „erhalten in einem gesonderten Verfahren die Möglichkeit, sich für den Erstattungsprozess zu registrieren und die dafür erforderlichen Daten nachzureichen.“ Ihnen wird ein Brief zugesendet, um anschließend eben die notwendige Zwei-Faktoren-Authentifizierung durchzuführen.

Diese Unterlagen werden benötigt

Was benötigt es nun für die Rückerstattung? Zum einen müssen einige, wie oben erklärt, die Zwei-Faktoren-Authentifizierung einstellen. Zum anderen werden folgende Unterlagen gebraucht: Die Buchungsbestätigung der FTI Touristik GmbH oder der BigXtra Touristik GmbH, alle Nachweise für auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen und den vom DRSF ausgestellten Sicherungsschein. „Sollte der DRSF auf Grund ihres individuellen Buchungs-/Reiseprofils weitere Dokumente benötigen, informiert er Sie zum Start des Erstattungsprozesses darüber“, erklärt die FTI Gruppe. Bei Fragen wird geraten, sich an die DRSF Hotline unter +49 30 78954770 zu wenden.