Steirer krönt sich auf der steilsten Downhill-Strecke zum Europameister

Auf der steilsten Mountainbike-Strecke des Rennkalenders, gespickt mit Hindernissen, Sprüngen und engen Kurven, sicherte sich der Steirer Andi Kolb den Titel und setzte sich damit selbstvertrauenstark auf die Weltmeisterschaft 2025 in Position.

„Das Gefühl war großartig“

Die Strecke in Champéry in der Schweiz erstreckte sich über 1,52 Kilometer und 580 Höhenmeter mit einem konstanten Gefälle von 38 Prozent – eine Herausforderung, die selbst erfahrene Fahrer ins Schwitzen bringt. „Das Gefühl, das ich bei den Tests in Andorra hatte, war großartig“, erklärt Kolb. „Die Ergebnisse der vergangenen Saison, wie mein Staatsmeistertitel, haben mir Sicherheit gegeben. Nun auch den Titel bei der EM zu gewinnen, ist einfach fantastisch. Der Sieg hier in Champéry gibt mir wertvolle Erfahrungen für die Weltmeisterschaft 2025.“

Steirer setzt sich mit 3:02.61 Minuten gegen Walker und Martin durch

Kolb setzte sich mit einer Zeit von 3:02.61 Minuten durch und verwies den Briten Matt Walker (3:05.59) sowie den Franzosen Loic Martin (3:05.85) auf die weiteren Plätze. Das Wetter spielte mit – sonnige Bedingungen und warme Temperaturen sorgten dafür, dass der Trail staubig und noch herausfordernder wurde. Insgesamt standen 600 Athleten am Start der Europameisterschaft.

©Monica Gasbichler Andi Kolb sichert sich souverän den Europameister-Titel in Champéry in der Schweiz