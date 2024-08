Sturm Graz feiert im Steirer-Derby – zwei Tore sichern ersten Saisonsieg

In der 34. Minute brachte Dimitri Lavalee die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Treffer beflügelte die Grazer, die im Laufe der Partie den Druck weiter erhöhten. In der 86. Minute sorgte Mika Biereth mit einem zweiten Tor für die endgültige Entscheidung. Während Sturm Graz sich über den ersten Sieg freut, muss Hartberg die zweite Niederlage in Folge hinnehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2024 um 19:41 Uhr aktualisiert