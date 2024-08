Polizei sucht Zeugen: Wer hat das Waldschwimmbad verwüstet?

Am Sonntag, dem 11. August gegen 2 Uhr bis 3.30 Uhr „verwüsteten“ mehrere Personen das Waldschwimmbad in Jochberg. Die Personengruppe gelangte über den Maschendrahtzaun der Anlage in den Schwimmbadbereich und zerstörte dort mehrere Blumentröge. Außerdem warf die Gruppe Sonnenschirme in das Schwimmbecken und verschmutzte den Pool beziehungsweise das Poolwasser mit Blumenerde. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Walschwimmbad konnte deswegen seinen Betrieb am Sonntag vorerst nicht aufnehmen.

Zeugenaufruf Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften 5 bis 6 Personen, die mit zwei oder drei Fahrzeugen angekommen bzw dann wieder wegfahren sein, für diesen „Vandalenakt“ verantwortlich sein. Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung der Täterschaft werden an die PI Kitzbühel erbeten (059133 / 7200).