NÃ¤chste Woche: Sommer pur mit etwas Gewitter-Action in der Steiermark

Der Montag startet mit einem Mix aus Sonne und ein paar Wolken. Die Temperaturen steigen bereits am Vormittag auf angenehme Werte und erreichen am Nachmittag heiße 28 bis 34 Grad. „Über weite Strecken steht ein sonniger Tag mit einigen dünnen hoch liegenden Wolken steht bevor. Einzelne Wärmegewitter sind am späten Nachmittag in den Bergen der westlichen Obersteiermark zu erwarten“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.

Dienstag bringt strahlenden Sonnenschein und Temperaturen bis 34 Grad

Am Dienstag, dem 13. August 2024, erwartet die Steiermark strahlender Sonnenschein und Temperaturen, die auf 30 bis 34 Grad klettern. „Am Nachmittag werden die Quellwolken mehr, lokal sind einzelne Wärmegewitter möglich. Etwas verbreiteter treten diese im Bergland auf, über den Niederungen nur an machen Stellen“, heißt es seitens der Geosphere Austria

Auch der Mittwoch bleibt heiß und sonnig

Der Mittwoch setzt den sonnigen Trend fort, bleibt aber weiterhin sehr warm. Am Nachmittag bilden sich vor allem im Westen lokale Gewitter, die vereinzelt auch nach Südosten übergreifen können, so die Meteorologen der Geosphere Austria.