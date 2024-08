Nach Unfall: Mann (30) wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Veröffentlicht am 11. August 2024, 20:31 / ©5 Minuten

Der 30-Jährige stieß mit seinem Kleinkraftrad im Kreuzungsbereich Weiberfeldweg/Martinhofstraße mit dem Auto des 34-Jährigen zusammen. Der Lenker des Autos setzte daraufhin gegen 16.30 Uhr einen Notruf ab.

An Unfallstelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Einsatzkräfte der Rettung (Notarzt, Rettungshubschrauber) sowie die Berufsfeuerwehr Graz trafen am Unfallort ein und leisteten Erste-Hilfe. Der 30-Jährige musste noch am Unfallort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Der Ungar befindet sich im LKH-Graz. Der 34-Jährige blieb unverletzt.