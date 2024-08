Asiatische Hornissenart: Kärnten trifft erste Vorbereitungen

Veröffentlicht am 11. August 2024, 20:33 / ©Canva Montage

Am 9. April 2024, wurde zum ersten Mal in Salzburg eine Vespa velutina (Asiatische Hornisse) gesichtet. In Kärnten werden bereits Vorbereitungen für ein mögliches Auftreten dieser Hornissenart getroffen. Aus diesem Anlass soll hiermit auf die Herausforderungen, die dieses invasive Insekt mit sich bringt, informiert werden.

Ökologische Schäden und Schäden in der Imkerei

Neben ökologischen Schäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit durch Stiche und negativen Auswirkungen auf den Frucht- und Weinanbau verursacht die Asiatische Hornisse vor allem auch in der Imkerei wirtschaftliche Schäden.

Königinnen werden im Herbst produziert

Die Vespa velutina stammt aus Zentral- und Ostasien. Sie wurde 2004 nach Frankreich eingeschleppt und hat sich seither über weite Teile Westeuropas ausgebreitet. Sie zählt zu den sozialen Wespen, die in einem Insektenstaat mit einer Königin und einer Vielzahl steriler Arbeiterinnen leben. Die jungen Königinnen, die im Herbst produziert werden, überwintern und gründen im Frühjahr neue Nester.

Verwechslungsgefahr mit der heimischen Hornissenart

Es besteht Verwechslungsgefahr mit der bei uns geschützten heimischen Hornissenart. Sowohl beim Aussehen der Insekten als auch bei den Nestern gibt es hier konkrete Unterschiede zur Europäischen Hornisse Vespa crabro. Die Nester der Vespa crabro sind kleiner und werden bevorzugt in Hohlräumen oder Innenräumen angelegt. Die Nester der Vespa velutina hingegen werden unter anderem in Baumkronen angelegt, sind birnenförmig, wachsen mit dem Volk mit und können beachtliche Größen erreichen.

Asiatische Hornisse ernährt sich von Honigbienen

Diese Hornisse jagt und ernährt sich vor allem von Honigbienen. Die Schädigungen führen dazu, dass die Bienenvölker stärker aufgefüttert werden müssen und dass das Risiko von Völkerverlusten erhöht wird. Aus imkerlicher Sicht sollte daher auf erhöhte Aufmerksamkeit bei der Beobachtung in der Nähe der Bienenvölker Wert gelegt werden.

Wachsam sein und Sichtungen melden

Auch für Obst- und Weinbauern kann diese Hornisse zu einer Bedrohung werden, da sie es auch auf Früchte abgesehen hat. Daher wird die gesamte Bevölkerung ersucht, wachsam zu sein. Je eher eine Sichtung bestätigt werden kann, desto größer ist die Chance, eine Ausbreitung einzudämmen. Es wird davon abgeraten, Nester selbständig zu entfernen, da man sich diesen nur mit spezieller Schutzausrüstung nähern sollte. Hier kannst du eine Sichtung dieser Hornissenart melden.