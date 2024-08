Mit Motorrad gegen Auto gekracht: Mann (61) im künstlichen Tiefschlaf

Ein 61-Jähriger lenkte am 10. August 2024, gegen 16.10 Uhr, ein Motorrad auf der Landesstraße 147 im Ortsgebiet von Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, von Bernstein kommend in Richtung Ortsgebiet Kirchschlag. Auf dem Soziussitz fuhr seine 60-jährige Ehegattin mit. Beide Personen trugen einen Sturzhelm.

84-Jähriger übersah Motorrad

Zur selben Zeit wollte ein 84-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land mit dem Auto aus einer Grundstückseinfahrt auf die Landesstraße 147 nach links in Richtung Bernstein einbiegen. Er befand sich alleine im Fahrzeug, war nicht angegurtet und übersah offensichtlich das aus Richtung Bernstein kommende Motorrad.

Motorradlenker und Beifahrerin schwer verletzt

Das Motorrad prallte in der Folge frontal gegen die linke vordere Fahrzeugtüre des Autos. Durch die Kollision kamen der Motorradlenker und seine Beifahrerin auf der Fahrbahn zu Sturz und wurden schwer verletzt. Der Motorradlenker musste noch auf der Unfallstelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden und wurde im Anschluss mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Graz geflogen. Seine Ehefrau wurde mit einem weiteren Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht.

Autolenker ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert

Der Autolenker wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit einem Rettungswagen ebenfalls in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.