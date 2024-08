Streit außer Kontrolle: Mann (69) schlug Ehefrau (50) ins Gesicht

Veröffentlicht am 11. August 2024, 21:54 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Bereits am 10. August 2024 kam es in einer Wohnung in Klagenfurt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 69-jährigen Mann und der 50-jährigen Ehefrau. Dabei versetzte der Mann seiner Frau einen Faustschlag ins Gesicht, wobei sie Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Die Frau wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Gegen den 69-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.