Sonniger Start in die neue Woche

Die hochsommerlichen Temperaturen halten an.

Veröffentlicht am 11. August 2024, 22:05 / ©5 Minuten

Am heutigen Montag setzt sich das strahlend sonnige und teils wolkenlose Wetter fort. Mit Höchstwerten zwischen 29 und 34 Grad ist es weiterhin hochsommerlich heiß. Laut Geosphere Austria bilden sich später am Tag ganz im Nordwesten des Landes einzelne größere Quellwolken. Zum Abend hin steigt das Schauer- und Gewitterrisiko dort an.