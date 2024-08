Temperaturen bis zu 34 Grad: Sommerlicher Start in die Woche

Am Montag ist das Wetter in Wien sommerlich.

Am Montag ist häufig mit Sonnenschein zu rechnen. Am Nachmittag tauchen allerdings Wolkenfelder auf. Um die Mittagszeit vorübergehend weht ein mäßiger Wind, aus Nordost bis Südost. Die Tiefsttemperaturen betragen in der Früh um die 16 Grad am Stadtrand und um die 22 Grad in der Innenstadt. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf 33 beziehungsweise 34 Grad.