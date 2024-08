Tourist stürzt mit E-Mountainbike schwer: Wer hat den Unfall gesehen?

Veröffentlicht am 12. August 2024, 06:08 / ©5 Minuten

Am 10. August 2024 gegen 12.45 Uhr kam ein 58-jähriger französischer Staatsbürger auf der Privatstraße der Stubaier Gletscherbahnen (ca. 50 Meter nach der Raffeiner Galerie) mit seinem Elektromountainbike talauswärts fahrend aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz und blieb an der linken Fahrbahnseite mit schweren Gesichtsverletzungen liegen. Er wurde von der Rettung Fulpmes versorgt und in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Fremdbeteiligung nicht ausgeschlossen werden. Zur vollständigen Klärung der Unfallumstände werden allfällige Zeugen ersucht, sich bei der PI Neustift i.St. zu melden (059133 7119)