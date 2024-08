Messerstecherei in Salzburg: Zehn Männer stehen vor Gericht

Veröffentlicht am 12. August 2024, 06:21 / ©5 Minuten

Heute Montag müssen sich zehn syrische Männer vor Gericht verantworten, die Ende Januar in eine gewalttätige Auseinandersetzung im Lehener Park in der Landeshauptstadt verwickelt waren. Die Schlägerei, die in der Nacht stattfand, eskalierte zu einer Messerstecherei, bei der drei Beteiligte schwer verletzt wurden. Um ihr Leben zu retten, waren Notoperationen notwendig.

Diskussion um die Anklage

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen schwerer Körperverletzung erhoben. Es habe keine Absicht für diese Messerstiche in Brust, Beine, im Genick und einen fast 20 Zentimeter langen Schnitt am Kopf gegeben, meinte der Zuständige, berichtet der ORF. Dies führt zu Diskussionen darüber, ob eine schwerwiegendere Anklage wie absichtliche schwere Körperverletzung oder sogar versuchter Mord gerechtfertigt wäre.

Mögliche Verschärfung der Anklage

Es besteht die Möglichkeit, dass die zuständige Richterin sich für nicht zuständig erklärt. Sollte dies der Fall sein und rechtskräftig werden, könnte die Staatsanwaltschaft gezwungen sein, die Ermittlungen neu aufzunehmen und die Anklage möglicherweise zu verschärfen.

Strafen und mögliche Konsequenzen

Mit der derzeitigen Anklage wegen schwerer Körperverletzung drohen den Angeklagten, die im Alter zwischen 18 und 34 Jahren sind, im Falle einer Verurteilung Haftstrafen von bis zu drei Jahren.