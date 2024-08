300-Jahr-Jubiläum: Heilige Messe in der Kreuzkirche im Rosental

Veröffentlicht am 12. August 2024, 06:46 / ©RDNE Stock project/Pexels

Anlässlich des 300-Jahr-Jubiläums der Weihe der Filialkirche „Heiligen Kreuz“ in Feistritz im Rosental feierte Diözesanbischof Josef Marketz am gestrigen Sonntag, dem 11. August 2024, um 10 Uhr gemeinsam mit Pfarrer Igor Krašna eine heilige Messe in der Kreuzkirche.

Kirchenchor und Agape

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst, mit dem auch der Feistritzer Kirchtag gefeiert wird, vom Kirchenchor, bei dem auch die bekannte Mezzosopranistin Bernarda Inzko-Fink, Mitglied ist. Nach der heiligen Messe mit Prozession lud die Pfarre, die anlässlich des 300-Jahr-Jubiläums einen Folder zur Kreuzkirche herausgegeben hat, zur Agape ein.

Seit 1720

Die Kirche „Heiligen Kreuz“, eine Filialkirche der Pfarre Suetschach, befindet sich auf einer kleinen Anhöhe südwestlich von Feistritz im Rosental und ist ein schlichter, um das Jahr 1720 errichteter Bau mit vorgestelltem Westturm. Der Spitzhelm wurde im 19. Jahrhundert aufgesetzt.