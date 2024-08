Liebevolles Zuhause gesucht: Diese Fellnasen warten im Tierheim Villach

Etliche Vierbeiner warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Hündin „Lusi“

Hündin „Lusi“ ist ein Mischling, kastriert und ca. neun Jahre alt. Die Fellnase wartet im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause. Sie versteht sich gut mit anderen Hunden und genießt es, im Garten in der Sonne zu liegen und die Zeit draußen zu verbringen. Lusi sucht nach einem ruhigen Platz, wo sie ihr entspanntes Wesen ausleben kann.

©Tierheim Villach

Katze „Fibi“

Katze „Fibi“ ist kastriert, weiß – grau getigert und ca. drei Jahre alt. Aufgrund ihrer bisherigen Lebensumstände hat Fibi nie engen Kontakt zu Menschen gehabt und ist daher anfangs etwas schüchtern. Die kleine Fellnase liebt die Gesellschaft anderer Katzen und blüht in ihrer Gegenwart auf. Das gemeinsame Spiel und der Austausch mit Artgenossen geben ihr Sicherheit und Vertrauen. Um ihr volles Potenzial zu entfalten, benötigt Fibi die Möglichkeit zum Freigang. Die Natur, die frische Luft und die Möglichkeit, auf Entdeckungstour zu gehen, sind für sie von großer Bedeutung.

©Tierheim Villach

Hast du ein Zuhause für fünf Tauben?

Im Tierheim warten fünf Tauben sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Zwei elegante Perückentauben, zwei beeindruckende Szegediner Hochflieger und ein charmanter Kölner Tümmler suchen liebevolle Taubenkenner, die ihnen ein sicheres Heim bieten können. Ihr genaues Alter ist leider unbekannt.

Drei süße Fundkatzen

Der erste Kater, den wir euch vorstellen, ist kastriert und wurde am 5. August 2024 in Drobollach aufgefunden. Die zweite Fellnase ist weiblich und wurde am 9. August 2024 in Patergassen aufgefunden. Der dritte Vierbeiner ist männlich und wurde am Abend des 10. August 2024 auf der Faakerseestraße aufgefunden. Alle drei befinden sich nun im Tierheim Villach. Die Besitzer sollen sich bitte unter der Nummer 04242/54125 melden.