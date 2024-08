Auto kommt von StraÃŸe ab und crasht gegen BÃ¶schung: Zwei Verletzte

Veröffentlicht am 12. August 2024, 07:47 / ©KK

In der Nacht auf 12. August 2024 lenkte ein 22-jähriger Salzburger seinen PKW auf der Gemeindestraße Fenning in Richtung Henndorf. In einer Rechtskurve kam er von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Lenker und seine 20-jährige Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt, konnten sich aber selber aus dem PKW befreien.

Ins Krankenhaus gebracht

Beide wurden zur Sicherheit mit Rettung ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die freiwillige Feuerwehr von Henndorf war mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften am Unfallort.