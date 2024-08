Stadt fördert Knoblauch-Projekt: 25.000 Euro für Agrarsektor

Veröffentlicht am 12. August 2024, 07:52 / ©Montage: Matthias Böckel/Pixabay / 5 Minuten

„Der Verein „European Neighbours“ setzt sich für nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten im Agrarsektor für die Roma-Gemeinschaften in Europa ein. In Kooperation mit Universitäten, Forschungseinrichtungen, Schulen und NGOs, die eine Brücke zwischen dem Verein und den Roma-Communities bilden, wird derzeit in drei europäischen Ländern (Slowakei, Kroatien und Ungarn) der Anbau von Knoblauch gefördert“, heißt es seitens der Stadt Graz.

Ziel: Optimaler Ertrag und Selbstvermarktung

Ziel ist es, einen optimalen Ertrag zu sichern und den Gemeinden zu ermöglichen, die Ernte eigenständig zu vermarkten. „Durch gezielte Schulungsprogramme und die Bereitstellung von Anleitungen für den Anbau kann so ein optimaler Ertrag gesichert werden. Die Vermarktung erfolgt durch die Communities selbst. Die Stadt unterstützt die Jahresaktivitäten des Vereins mit 25.000 Euro“, wird weiter ausgeführt.