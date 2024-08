Waldbrand in St. Jakob im Rosental: 70 Kameraden derzeit im Einsatz

Veröffentlicht am 12. August 2024, 08:11 / ©FF St. Jakob im Rosental

Gestern entdeckte ein Mitglied der Naturfreunde Kärnten den Waldbrand in St. Jakob im Rosental und alarmierte umgehend den Gemeindefeuerwehrkommandanten, welcher die Einsatzkette in Gang setzte. Derzeit stehen ca. 70 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Der Brandort befindet sich in einer Seehöhe von ca. 850 Meter. Aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes müssen die Kräfte mittels Hubschrauber eingeflogen werden.

Brandbekämpfung nur erschwert möglich

Der Brandherd ist sonst nur über einen beschwerlichen Fußmarsch erreichbar, da keine Straße in das Einsatzgebiet führt. Das hat zur Folge, dass die Kräfte, wenn sie am Einsatzort eingetroffen sind, bereits unter Erschöpfung leiden und somit die Brandbekämpfung nur erschwert möglich ist.

Brand erstreckt sich auf 200 Quadratmeter

Der Brand erstreckt sich derzeit auf ein Gebiet von ca. 200 Quadratmeter. Durch die Feuerwehren wurde der Waldboden händisch umgegraben, um ein Einbringen des Löschwassers, welches per Hubschrauber in das Einsatzgebiet gebracht wird, zu erleichtern. Weitere Updates folgen.