Stadt Graz trennt sich von Hagelabwehr: Neuer Anbieter ab Frühjahr 2025

Die Hagelabwehr „Südflug“, die ihren Sitz in Kärnten hat, wird ab Frühjahr 2025 auch für Graz zuständig sein, wie der „ORF“ berichtet. Das Unternehmen, das 1982 gegründet wurde, ist bereits in Teilen der West-, Süd- und Südoststeiermark tätig. Graz war dem Betreiber nicht neu, da der Gründer der „Südflug“, Walter Golob, bereits früher in der Region aktiv war.

Überraschende Kündigung: Rechtliche Schritte werden geprüft

Die Entscheidung der Stadt Graz kam für die bisherige Hagelabwehrgenossenschaft völlig unerwartet. Seit 1955 war die steirische Hagelabwehr kontinuierlich für die Hagelabwehr in Graz zuständig. Die Kündigung des Vertrages erfolgte durch einen eingeschriebenen Brief, ohne vorherige Erklärung oder Diskussion. Dies hat bei der Hagelabwehrgenossenschaft Besorgnis ausgelöst und rechtliche Schritte sind nun in Prüfung.

Stadt verteidigt Wechsel zu günstigerem Hagelabwehr-Anbieter

Die Stadt Graz verteidigt ihren Schritt damit, dass eine Neubewertung der Angebote notwendig war. Der finanzielle Unterschied zwischen den Anbietern beträgt laut der Hagelabwehrgenossenschaft 11.000 Euro pro Jahr. Die Entscheidung zugunsten des günstigeren Anbieters wurde getroffen, um die Kosten zu optimieren und den städtischen Haushalt zu entlasten.