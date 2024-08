Aus einer Höhe von 15 Metern abgestürzt: Drachenflieger schwerverletzt

Am 11. August 2024 gegen 17.55 Uhr kollidierte ein 40-jähriger Drachenflieger in Langen bei Bregenz, Parzelle Hirschbergsau beim alten Fußballplatz, aus bislang unbekannten Gründen mit einem Baum. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fluggerät. Der Mann stürzte in weiterer Folge aus einer Höhe von ca. 10-15 Metern in eine Wiese ab. Der Drachenflieger wurde mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung mit dem Rettungshubschrauber Christopherus „C8“ in das LKH Feldkirch geflogen.