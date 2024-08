Brutale Angriffe auf obdachlose Frau: Drei junge Männer vor Gericht

Drei junge Männer stehen heute im Landesgericht Leoben wieder vor Gericht. Sie wurden bereits – vom Obersten Gerichtshof bestätigt – für die Verbrechen des versuchten Mordes und der versuchten schweren Körperverletzung rechtskräftig schuldig gesprochen. Nun wird noch über die Höhe der Strafe verhandelt und geklärt, ob es einer Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum bedarf. Zwei Sachverständige werden dazu noch gehört.

Heute: Urteil und mögliche Therapieentscheidung

Die drei jungen Männer waren zum Tatzeitpunkt im Sommer 2022 erst 16 bzw. 18 Jahre alt. Sie sollen in Kapfenberg eine obdachlose Frau bei mehreren Angriffen brutal malträtiert haben. Diese Gewalttaten filmten die drei auch noch. Sie versetzten der Frau unter anderem Schläge und Tritte, bis sie regungslos am Boden liegen blieb. Bereits im Dezember 2022 sowie im Juli 2023 war der Fall im Landesgericht Leoben verhandelt worden. Ein Urteil soll am heutigen Montag, dem 12. August 2024, gegen Mittag fallen. Den Betroffenen droht neben einer Freiheitsstrafe in der Dauer von zehn bis zwanzig Jahren – für den jüngsten Betroffenen in der Dauer von einem bis fünfzehn Jahren – zusätzlich auch die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. (APA/red. 12.8.2024)