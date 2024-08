Baustellen in Wien: Hier kommt es heute zu Straßensperren

Gute Nachrichten für Radfahrer in Wien: aktuell wird an mehreren Standorten an der Rad-Infrastruktur getüftelt. Zum Beispiel am Rennweg und in der Rinnböckstraße, wo Radwege in beide Richtungen, sowie eine Fahrradstraße gebaut werden. Daher kommt es zu einer Einbahnregelung am Rennweg, und auch zu Halte- und Parkverboten.

Neue Radfahranlage für Alterlaa

Vor dem Wohnpark Alterlaa wird ebenfalls eine Radfahranlage errichtet. Zusätzlich werden 45 neue Bäume und Grünflächen gepflanzt. Es kommt ebenfalls zu Sperren, wie zum Beispiel in der Anton-Baumgartner-Straße, wo nur ein Fahrstreifen freibleibt. Weiters kommt es am Abend am Lerchenfelder Gürtel zu Instandhaltungen. Der Radweg an der Kreuzung Neulerchenfelderstraße wird dafür gesperrt.