Richard Lugner verstorben: Schock-Nachricht für die Österreicher

Veröffentlicht am 12. August 2024, 09:24 / ©IMAGO / SKATA

Am heutigen Montag, 12. August 2024, erreicht die Österreicher eine schockierende Nachricht: Richard Lugner ist tot. Er verstarb im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Döbling.

„Society-Baumeister“

Vor kurzem erst hat Richard „Mörtl“ Lugner noch geheiratet. Seit einigen Tagen ging es dem Society-Baumeister nicht sehr gut und am heutigen Montag erreichte uns die Schock-Nachricht, dass Lugner verstorben ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2024 um 09:31 Uhr aktualisiert