Hausbesitzer schlug Alarm: Einbrecher nach Flucht durch den Wald gefasst

„Gegen 13.30 Uhr meldete sich der Hausbesitzer bei der Polizei und gab an, dass in sein Wohnhaus eingebrochen wurde und er Geräusche aus dem Haus beziehungsweise aus unmittelbarer Nähe wahrnehmen könne“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten rückten umgehend aus und entdeckten am Tatort zwei Personen, die sich in ein nahegelegenes Waldstück abgesetzt hatten. Durch die schnelle und effektive Zusammenarbeit mit Anwohnern konnte die Polizei das Fluchtfahrzeug und die Fluchtrichtung identifizieren. Dies führte zu einer umgehenden Fahndung in Richtung Niederösterreich.

Fahndung erfolgreich: Täter gefasst

Die umfassende Fahndung trug rasch Früchte. Im Bezirk Neukirchen in Niederösterreich wurden drei rumänische Verdächtige im Alter von 27, 32 und 33 Jahren festgenommen. Die Polizei konnte im Fluchtfahrzeug der Männer Beute sicherstellen, die eindeutig vom Einbruch in Altenberg stammte. „Die drei Rumänen sind zum Vorwurf des Einbruchsdiebstahls nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Einlieferung in die Justizanstalt Leoben an“, so die Beamten abschließend.