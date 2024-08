Österreich im internationalen Vergleich: Kaufen teuer, mieten günstig:

In Österreich kostet eine Neubauwohnung durchschnittlich 4.920 Euro pro Quadratmeter. Damit belegt Österreich den Spitzenplatz in Europa, wenn es um die Durchschnittspreise für Neubauwohnungen geht. Zum Vergleich: In Italien zahlt man im Schnitt nur 2.118 Euro pro Quadratmeter, in Ungarn sind es 2.605 Euro und in Tschechien 4.113 Euro. Auch Frankreich (4.538 Euro) und Deutschland (4.700 Euro) liegen in ähnlichen Preisklassen wie Österreich, aber Wien hebt sich im europäischen Vergleich besonders hervor.

Wien im Großstadt-Vergleich relativ erschwinglich

Trotz der hohen Preise in Österreich zeigt die Studie von Deloitte, dass Wien im Vergleich zu anderen Großstädten relativ günstig ist. In der österreichischen Hauptstadt kosten Neubauwohnungen durchschnittlich 6.023 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich dazu schlagen Wohnungen in Paris mit 14.900 Euro, in München mit 10.900 Euro und in London mit 8.018 Euro zu Buche. Auch Amsterdam (7.850 Euro) und Barcelona (6.937 Euro) sind teurer als Wien.

Günstigere Optionen in Graz und Italien

Wer es sich in Wien nicht leisten kann, findet günstigere Alternativen in Graz. Dort liegen die Preise rund 25 Prozent unter dem österreichischen Durchschnitt. Auch ein Umzug nach Italien kann preiswerter sein: In Turin kostet der Quadratmeter im Schnitt 2.035 Euro, in Rom 3.359 Euro und in Mailand 4.214 Euro.

Mietpreise in Wien im Vergleich

Nicht nur beim Kauf von Neubauwohnungen, sondern auch bei den Mieten schneidet Wien vergleichsweise gut ab. Dank des kommunalen Wohnbaus und des regulierten Altbaubestands liegt der Mietpreis bei etwa 10,50 Euro pro Quadratmeter. Neuvermietungen sind zwar teurer, doch im Vergleich zu Städten wie London und Paris sind die Mietpreise in Wien deutlich günstiger. In London zahlen Mieter durchschnittlich 33,8 Euro pro Quadratmeter und in Paris 30,6 Euro – mehr als das Dreifache der Mieten in Wien.