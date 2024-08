Auch Hagel dabei: Heftige Gewitter bauen sich in Österreich auf

Veröffentlicht am 12. August 2024, 10:04 / ©Montage: Canva/pixabay

Heiße und feuchte Luft sorgt für Gewitterrisiko

Aktuell strömt heiße und feuchte Luft von Südwesten nach Österreich. Diese Luftmasse bringt nicht nur hohe Temperaturen mit sich, sondern auch ein erhöhtes Gewitterrisiko, insbesondere in den Bergen. Ab dem späteren Nachmittag werden im Bergland von Vorarlberg bis in die nördliche Obersteiermark Gewitter erwartet, die in den als orange gekennzeichneten Warngebieten auftreten können, berichtet der Wetterdienst Skywarn Austria.

Gewitter in den Bergen und mögliche Auswirkungen

Die Gewitter können aufgrund der energiereichen Luftmasse heftig ausfallen. Wegen schwacher Höhenwinde bewegen sich die Gewitter nur langsam, was bedeutet, dass sie lokal große Regenmengen bringen können. Diese können Überflutungen und Murenabgänge verursachen. Auch Hagel ist möglich: Es wird mit Korngrößen von 1 bis 3 cm gerechnet, in einigen Fällen kann es sogar zu Hagelkörnern von bis zu 5 cm kommen. Zudem können Sturmböen die Gewitter begleiten.

Prognose für den Abend und die Nacht

In der Regel beschränken sich die Gewitter auf die Berge und klingen im Laufe des Abends wieder ab. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass auch im Flachland gegen späten Abend und in der Nacht einzelne Gewitter auftreten.