Zwei Jahre Drug-Checking in der Steiermark: Erfolge und Erkenntnisse

Veröffentlicht am 12. August 2024, 10:04 / ©MART Production/Pexels

Seit dem Start im August 2022 wurden bereits 1.640 Substanztestungen durchgeführt. Das Projekt, ein Gemeinschaftsprojekt von Gesundheitsfonds Steiermark, Stadt Graz und Caritas Steiermark, hat es geschafft, zahlreiche Konsumenten vor gefährlichen Inhaltsstoffen zu warnen und die Risiken des Drogenkonsums zu reduzieren. „Die Substanzanalysen haben vielen Menschen geholfen, sich vor gefährlichen Drogen zu schützen“, bestätigt Martin Schmid, pharmazeutischer Chemiker und Gerichtssachverständiger.

Positive Auswirkungen auf Drogenmissbrauch und Kriminalität

Das Drug-Checking-Projekt hat nicht nur das Bewusstsein für gefährliche Inhaltsstoffe geschärft, sondern auch zur Reduzierung von Drogenmissbrauch und Kriminalität beigetragen. „Durch die Analyse konnten wir gefährliche Verunreinigungen und Falschdeklarationen aufdecken“, erklärt Schmid. Dies habe viele Konsumenten dazu veranlasst, die Drogen wegzuwerfen, da sie nicht die gewünschten oder sogar gefährliche Substanzen enthielten.

„Wir wollen den Drogenkonsum in der Steiermark reduzieren“

Gesundheitslandesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) hebt hervor, dass das Projekt nicht nur individuelle Vorteile bietet, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit leistet. „Wir wollen den Drogenkonsum in der Steiermark reduzieren, und das Drug Checking ist ein zentrales Instrument, um dies zu erreichen“, so Kornhäusl.

Wichtige wissenschaftliche Daten durch Substanzanalysen

Neben dem Schutz der Konsumenten hat „Triptalks“ auch wertvolle wissenschaftliche Daten geliefert. Die Analyse der Substanzen bietet Einblicke in das Konsumverhalten und die Gefährlichkeit der Drogen. Diese Daten sind entscheidend, um neue Suchtmittel frühzeitig zu erkennen und deren Missbrauch zu verhindern. Martin Schmid betont, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse dazu beitragen, die Drogenkriminalität zu reduzieren und die Suchtmittelversorgung kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Zukunftsausblick

Das positive Resümee nach zwei Jahren wird von allen Beteiligten geteilt. Michael Koren, Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark, und Juliane Cichy, Landes-Suchtkoordinatorin, kündigen an, dass das Angebot auf weitere Standorte ausgeweitet werden soll. „Wir planen, das Drug-Checking an weiteren Orten zu etablieren, um noch mehr Menschen zu erreichen“, so Koren.