Nach Griff in die Kasse: 10 Beherzte zeigten Zivilcourage

Laut Augenzeugenbericht sind heute Vormittag drei Männer um die Bäckerei Taumberger gekreist und haben verdächtig zum Lokal geschaut. „Die sind so komisch herum geschlichen, das war sehr auffällig, das hat man von Anfang an gesehen“, berichtet eine Augenzeugin. Das Trio wurde dann beim Hineingehen in das Café beobachtet, weiters warfen sie einen Blick hinter die Kasse. Laut Augenzeuge dürften sie etwas gekauft haben aber dann sollen sie nicht wieder aus dem Café raus gegangen sein, sie taten so, als wollen sie einen Sitzplatz haben.

Griff in die Kasse

Einer der drei Täter soll dann hinter die Kassa gegangen sein und und soll Geld herausgenommen haben, ein anderer soll laut Bericht „Schmiere“ gestanden sein. Ein Täter sei dann aus dem Lokal heraus gekommen und der Täter, der das Geld in Händen hielt, wollte laut Augenzeuge ebenfalls raus gehen, aber die Tür wurde von außen zugehalten.

Zivilcourage und Zusammenhalt

In weiterer Folge drückten einige männliche Gäste, den Gelddieb zu Boden, andere riefen die Polizei. Laut Augenzeugen zeigten die Gäste Zivilcourage und viel Herz, indem sie die Täter an Ort und Stelle hielten, bis die Polizei eintraf. Der Gelddieb wurde von der Polizei sofort angehalten und durchsucht. Eine Augenzeugin berichtete von einem Springmesser, dass der Dieb bei sich hatte. Wie gegenüber 5 Minuten geäußert wurde, gab es keine Verletzten. Auf die Frage von 5 Minuten wie der Vorfall empfunden wurde, gab eine Augenzeugin an, dass das schon sehr ‚potschat‘ und auffällig war, das hat man von Anfang an gesehen, wieso die da so komisch rumschleichen, aber Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2024 um 10:29 Uhr aktualisiert