Österreich trauert um Richard Lugner: „Eine Legende ist nicht mehr“

Richard „Mörtel“ Lugner, die schillernde Persönlichkeit der Wiener Society und ein unermüdlicher Entertainer, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Medienberichten zufolge gab es am Montagmorgen einen Rettungseinsatz bei den Lugners. Mehrere Rettungswägen wurden vor dem Familienanwesen in Döbling gesichtet. Man habe alles versucht, um den Baumeister zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg.

Ganz Österreich trauert um den „Baulöwen“

Seine Familie sowie die gesamte Nation trauern um einen Mann, der nicht nur in der Baubranche, sondern auch in der Welt des Entertainments Spuren hinterlassen hat. Richard Lugner hätte am 5. Oktober 2024 seinen 92. Geburtstag gefeiert. Bundeskanzler Karl Nehammer würdigt Lugner als „erfolgreichen Unternehmer und schillernde Persönlichkeit – ein österreichisches Original, das sich nie verbogen hat. Er ruhe in Frieden!“

„… eine echte Institution, einfach Kult“

Udo Landbauer, FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter, bringt die große Betroffenheit der Nation auf den Punkt: „Richard Lugner war nicht nur ein Bau- sondern auch ein Society-Löwe, eine echte Institution, einfach Kult.“ Landbauer hebt hervor, dass Lugner abseits der glamourösen TV-Soaps und dem Frauen-Zoo vor allem als geerdeter Geschäftsmann und Charmeur bekannt war. „Sein unverwechselbarer Humor und seine Präsenz haben Österreichs Gesellschaft bunter und schillernder gemacht. Er war ein Entertainer durch und durch, der den Wiener Opernball jedes Jahr zum Highlight machte.“

„Lugner hat das Land durch seinen einzigartigen Humor und seine unermüdliche Leichtigkeit bereichert“

Gerald G. Grosz, österreichischer Satiriker, Kolumnist, Autor und ehemaliger rechtspopulistischer Politiker, drückt seine tiefe Trauer aus: „Lugner hat das Land durch seinen einzigartigen Humor und seine unermüdliche Leichtigkeit bereichert. Heute blicken wir auf ihn auf, denn seine Leichtigkeit ist mit ihm gegangen. Ruhen Sie in Frieden, Herr Baumeister.“ Auch Mario Leiter, SPÖ Vorarlberg, erinnert an Lugners beeindruckende Leistungen und seine Fähigkeit, uns über Jahrzehnte hinweg schöne Momente zu schenken. „Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihn gekannt haben“, so Leiter.

„Eine Legende ist nicht mehr!“

Christian Hoebart, Generalsekretär des Team HC Strache, beschreibt Lugner als „eine Legende“. „Eine Legende ist nicht mehr! Er war ein großartiger Unternehmer und eine schillernde Persönlichkeit, die den Opernball stets ‚gerockt‘ hat. Sein Humor und seine Freude waren weit über die Grenzen Österreichs bekannt und beliebt.“ Society-Star Julian FM Stoeckl teilt die Trauer: „Ich bin sehr traurig, Richard Lugner war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Wiener High Society. Mein aufrichtiges Beileid an Jacqueline Lugner und die ganze Familie.“

„Du warst eine der schillerndsten Persönlichkeiten“

Markus Abwerzger, Landesparteiobmann der Tiroler FPÖ, erinnert sich an ein „nettes Gespräch“ mit Lugner und sendet viel Kraft an die Hinterbliebenen. „Du warst eine der schillerndsten Persönlichkeiten mit einem erfüllten Leben. Ruhe in Frieden, lieber Baumeister Lugner.“

Richard Lugner war ein erfolgreicher Unternehmer und eine schillernde Persönlichkeit. Ein österreichisches Original, das sich nie verbogen hat. Er ruhe in Frieden! pic.twitter.com/tqp6Zau9fJ — Karl Nehammer (@karlnehammer) August 12, 2024

Häufig gestellte Fragen: Wer war Richard Lugner? Richard Lugner, auch bekannt als „Mörtel“ Lugner, war wohl einer der berühmtesten Bauunternehmer Österreichs. Durch seine Auftritte in TV, am Wiener Opernball und Co. erlangte Lugner umso mehr Bekanntheit. In den 60er Jahren setzte Lugner eine Vielzahl von Bauprojekten in Österreich um. Warum nennt man Richard Lugner „Mörtel“? Richard Lugner wird „Mörtel“ genannt, weil der Spitzname eine Anspielung auf seine Tätigkeit als Bauunternehmer ist. „Mörtel“ ist ein Begriff aus der Baubranche, der sich auf das Material bezieht, das zum Verbinden von Steinen oder Ziegeln beim Mauern verwendet wird. Wie wurde Richard Lugner reich? Richard Lugner wurde reich durch seine erfolgreiche Karriere als Bauunternehmer und Immobilieninvestor. Ein entscheidender Faktor für seinen Reichtum war der Bau und die Eröffnung der **Lugner City** im Jahr 1990, einem großen Einkaufszentrum in Wien. Wie ist Richard Lugner verstorben? Richard Lugner ist in seiner Villa in Döbling gestürzt. Die Rettung war schnell vor Ort, jedoch blieb die Reanimation leider erfolglos.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2024 um 10:30 Uhr aktualisiert